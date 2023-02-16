Вже дев'ять років Україна протистоїть Росії у війні за свою незалежність. Багато спортсменів взяли зброю в руки і пішли на фронт захищати Батьківщину.

До теми Вихованець Карпат загинув під час оборони Снігурівки: його тіло повернули через 8 місяців

На жаль, не всі з них змогли повернутися додому. Як повідомила Харківська міська рада, російські фашисти вбили українського волейболіста В'ячеслава Шахова.

Спортсмен загинув під час оборони Бахмуту від наступу окупантів. Шахов пішов з життя через пряме влучання снаряда в авто, на якому він перевозив травмованих побратимів.

В'ячеслав є випускником спортивного коледжу, а також був призером багатьох міських, обласних та всеукраїнських волейбольних турнірів. Окрім того Шахов брав активну участь у волейбольному житті рідного Харкова.

Читайте також 21-річний член фан-руху Київ-Баскету Олексій Ачкасов загинув у боях під Макіївкою

На початку повномасштабного вторгнення волейболіст записався до лав тероборони. Пізніше він відправився служити до спецпідрозділу "Кракен", у рядах якого і відправився на оборону Бахмута.

Шахов пішов з життя 30 січня, на момент смерті В'ячеславу було 43 роки. У нього залишилась дружина та син. Світла пам'ять Герою України!