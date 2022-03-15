Волію менше говорити, а більше робити, – Суркіс прокоментував війну після критики фанатів Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс вперше прокоментував війну в Україні, яку розв'язала Росія. Цікаво, що це сталось після критики зі сторони ультрасу київського клубу.

Суркіс: Зараз вся наша країна – це герої

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що з перших днів у клубі зайнялись гуманітарними питаннями – евакуація жінок та дітей, вихованців ДЮФШ імені Лобановського, фінансування лікарень у Києві, які допомагають пораненим, та дитячих будинків, які потребують допомоги.

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За словами очільника "біло-синіх", клуб постійно фінансово допомагає у медичній сфері. У соцмережах київського клубу регулярно висвітлюється уся правда про війну в Україні.

Ігор Суркіс перше публічно висловив свою позицію та визнав агресію російської орди. Президент Динамо назвав українців героями, які приємно дивують увесь світ.

Що стосується моєї особистої позиції, то я волію менше говорити, а більше робити. Але якщо треба при цьому ще й говорити, то немає проблем: наш сусід, Російська Федерація, здійснив безпричинну, жорстоку військову агресію проти України. Йде знищення мирного населення, інфраструктури та наших військових. Зараз вся наша країна – це герої!,

– заявив президент Динамо. днів

"Мужність наших військових уже увійшла у світову історію"

"Ті, хто на передовій, – показують приклад мужності та стійкості, тисячі волонтерів рятують дітей та забезпечують тил, бізнес допомагає у фінансуванні армії та забезпечення біженців. Мужність наших військових уже увійшла у світову історію, на керівництво України зараз рівняються лідери цивілізованих країн", – додав очільник.

Ігор Суркіс переконаний, що перемога буде за Україною. Вже незабаром над українською територією запанує мир, інфраструктура буде відбудована, а от людські життя загиблих вже ніхто не поверне.

Президент столичного клубу зазначив, що Динамо далі буде допомагати Україні усім можливим.