Суркис: Сейчас вся наша страна – это герои
Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что с первых дней в клубе занялись гуманитарными вопросами – эвакуация женщин и детей, воспитанников ДЮФШ имени Лобановского, финансирование больниц в Киеве, которые помогают раненым, и детских домов, нуждающихся в помощи.
К теме Суркисы – это позор Динамо, а Луческу должен уйти, – ультрас киевлян взбешен на руководство
По словам главы "бело-синих", клуб постоянно финансово помогает в медицинской сфере. В соцсетях киевского клуба регулярно освещается вся правда о войне в Украине.
Игорь Суркис первым публично выразил свою позицию и признал агрессию русской орды. Президент Динамо назвал украинцев героями, приятно удивляющими весь мир.
Что касается моей личной позиции, то я предпочитаю меньше говорить, а больше делать. Но если нужно при этом еще и говорить, то нет проблем: наш сосед, Российская Федерация, совершил беспричинную, жестокую военную агрессию против Украины. Идет уничтожение мирного населения, инфраструктуры и наших военных. Сейчас вся наша страна – это герои!
– заявил президент Динамо. дней
"Мужество наших военных уже вошло в мировую историю"
"Те, кто на передовой – показывают пример мужества и стойкости, тысячи волонтеров спасают детей и обеспечивают тыл, бизнес помогает в финансировании армии и обеспечении беженцев. Мужество наших военных уже вошло в мировую историю, на руководство Украины сейчас равняются лидеры цивилизованных стран", – добавил глава.
Игорь Суркис убежден, что победа будет вне Украины. Уже вскоре над украинской территорией воцарится мир, инфраструктура будет восстановлена, а вот человеческие жизни погибших уже никто не вернет.
Президент столичного клуба отметил, что Динамо будет дальше помогать Украине всем возможным.
- Отметим, что клуб помог футболистам и их семьям уехать в безопасное для них место.
- В начале военных действий в Украине в СМИ появилась информация, что братья Суркисы покинули Киев и двигают в сторону границы.
- Интересно, что интервью Суркиса появилось сразу после того, как ультрас Динамо раскритиковал президента клуба и его брата, которые в течение 19 дней войны не дали ни одного комментария по агрессии России.