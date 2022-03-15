Розкритикували керівництво клубу

Суркіси та головний тренер Динамо Мірча Луческу покинули Україну вже у першій дні війни. Терпіння ультрасу Динамо не витримало та звернулось до керівництва київського клубу.

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Фанати виділили декілька пунктів. Одним із перших є те, що величезна кількість із фанатського угрупування взяло до рук зброю, щоб захищати Україну від окупантів. Багато уболівальників стали волонтерами, які організовують гуманітарні допомоги нашим захисникам.

Віддані уболівальники "біло-синіх" засудили втечу з країни футболістів, Суркісів та Луческу. Вони не вірять клубним новинам, у яких пресслужба команди пише про допомогу армії та лікарням. Тому що немає жодних фото чи відео з підтвердженням цього.

Фото з Кадировим та дивне інтерв'ю Луческу

Щодо гравців, то вони кажуть, що підтримують рідну країну, але не афішують це, публічно про це заявив лише легіонер Беньямін Вербіч.

Пригадали фанати і фото віцепрезидента Динамо, який сфотографувався поряд з Рамзаном Кадировим, який бажає знищити українців з карти світу.

Також у зверненні ультрас пригадав інтерв'ю Луческу, у якому Мірча заявив, що українці та росіяни жили як брати, а війна в Україні – це політична проблема, а не проблема між народами. Також "Містер" не погоджується з тим, що від війни страждає російський спорт.

Ультрас Динамо підсумував звернення тим, що давно вже намагається донести до світу, що Суркіси – це ганьба Динамо, а Луческу повинен піти.

Повний текст із публікації з телеграм-каналу ультрасу Динамо

Зараз не до футболу. От абсолютно не до футболу. Але рано чи пізно Україна переможе і нам потрібно буде відбудовувати наше місто. Потім ми повернемось на трибуни рідного стадіону, але це вже буде зовсім інше Динамо.

А поки занотовуємо факти:

1. Усі фанатські групи Динамо Київ взяли зброю до рук і боронять Україну від окупантів. Паралельно організовано штаб допомоги, ми забезпечуємо наших бійців у різних підрозділах усім, що можемо дістати чи придбати. Від води до тепловізорів.

2. Президенти Динамо Суркіси в перші ж дні виїхали з України. За 19 днів від них не було жодних заяв, жодного звернення до вболівальників, до киян, до українців. 23 лютого на офіційному сайті Динамо Григорій Суркіс привітав з ювілеєм Валерія Пустовойтенка і після цього тиша. Повна тиша.

3. Ресурси Динамо публікують інформацію, що клуб фінансово допомагає лікарням та інтернатам у Львівській області. Список закладів, яким надходить допомога, виглядає як мінімум дивно. Жодних фото чи якоїсь іншої інформації – клуб просто прибрав себе з публічної площини. Лише репостить офіційних осіб держави в соцмережах.

4. Гравців Динамо вивезли подалі від бойових дій. Легіонери вже закордоном, їм дозволено йти в оренду в інші клуби. Наші ж гравці кажуть, що фінансово допомагають армії, але намагаються цього не афішувати. Публічно про свою допомогу заявив лише Беньямін Вербіч.

5. В мережі опублікували знімки, де один з віцепрезидентів Динамо позує поряд з Рамзаном Кадировим. І, знову ж таки, жодної реакції від клубу.

6. Сьогодні Мірча Луческу дав інтерв’ю італійській пресі, де заявив, що: українці та росіяни жили як брати; війна в Україні – це політична проблема, а не проблема між народами; він проти того, щоб російських спортсменів та клуби дискваліфікували з міжнародних змагань.

Для нас, фанатів Динамо, усі озвучені факти не стали несподіванкою. Ми кілька років з усіх сил намагались донести світу, що Суркіси – це ганьба Динамо, а Луческу повинен піти. Сподіваємось, що хоч сьогодні розкриються очі у тих, хто весь цей час не підтримував нашу позицію.

Тим часом у нас потроху закінчуються гроші, а покупки стають все серйознішими та масштабнішими. Якщо ви хочете фінансово підтримати фанатів Динамо у боротьбі з окупантами:

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