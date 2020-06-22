Клуб Першої ліги України "Балкани" повідомив про позитивний аналізі на коронавірус у одного зі своїх футболістів. Команда здавала ПЛР-тести в минулу п'ятницю.

Як інформує Footboom, хворий футболіст – це 22-річний півзахисник Владислав Сидоренко, який поповнив ряди балканців у зимове міжсезоння.

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За словами лікаря команди Першої ліги, хвороба у гравця минає безсимптомно. Інфікований футболіст перебуває на самоізоляції, а "Балкани" 23 червня повторно пройдуть тестування на COVID-19.

У зв’язку з цим матч 20-го туру Першої ліги проти "Черкащини" перенесений з 24 на 25 червня.

Балкани знаходяться на 14-му місці турнірної таблиці Першої ліги. Від зони вильоту їх відділяють 3 очка.

Коронавірус в українських клубах

До цього коронавірус діагностували у трьох футболістів львівського "Руху". У клубі звернулися до УАФ і ПФЛ з проханням перенести матч з "Агробізнесом" (24 червня), проте готуються до майбутнього виїзду до "Миколаєва".

Раніше випадки з коронавірусом були виявлені у двох клубах УПЛ: "Карпатах" та "Олімпіку", в Першій лізі першим заразився хавбек "Миная" Ігор Вагін, який вже встиг вилікуватися.