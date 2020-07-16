Колишній тренер полтавської "Ворскли" Василь Сачко подав до суду через заборгованість клубу перед ним. Наставник покинув Полтаву у березні 2019 року, але коштів не отримав.

Тренер звернувся до УАФ зі скаргою на колишній клуб, повідомляє Meta-ratings.

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Він подав позов до Палати з вирішення спорів УАФ щодо невиконання перед ним контрактних зобов'язань. Йдеться про заборгованість зарплати перед наставником.

Про розмір заборгованості не повідомляється.

Тренерська кар'єра Сачка у "Ворсклі"

У вересні 2012 року став асистентом головного тренера Ворскли Сергія Свистуна.

Вже у червні наступного року очолив "Ворсклу". В цей період команда стикнулася із фінансовими труднощами, заборгованість по зарплатах гравцям іноді сягала понад рік. Але команда демонструвала достатньо високі результати. "Ворскла" грала в Лізі Європи у сезонах 2015/16 та 2016/17, проте обидва програвала в першому ж матчі.

В сезоні 2016/17 полтавська команда здобула Кубок Престижу. А у 2018 році "Ворскла" під керівництвом Сачка здобула бронзові медалі чемпіонату України та пробилась у груповий раунд Ліги Європи.

Пост головного тренера команди Сачко покинув в березні 2019 року.