Екстренер "Ворскли" Сачко подав до суду на колишню команду, яку вивів у Лігу Європи
Колишній тренер полтавської "Ворскли" Василь Сачко подав до суду через заборгованість клубу перед ним. Наставник покинув Полтаву у березні 2019 року, але коштів не отримав.
Тренер звернувся до УАФ зі скаргою на колишній клуб, повідомляє Meta-ratings.
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Він подав позов до Палати з вирішення спорів УАФ щодо невиконання перед ним контрактних зобов'язань. Йдеться про заборгованість зарплати перед наставником.
Про розмір заборгованості не повідомляється.
Тренерська кар'єра Сачка у "Ворсклі"
У вересні 2012 року став асистентом головного тренера Ворскли Сергія Свистуна.
Вже у червні наступного року очолив "Ворсклу". В цей період команда стикнулася із фінансовими труднощами, заборгованість по зарплатах гравцям іноді сягала понад рік. Але команда демонструвала достатньо високі результати. "Ворскла" грала в Лізі Європи у сезонах 2015/16 та 2016/17, проте обидва програвала в першому ж матчі.
В сезоні 2016/17 полтавська команда здобула Кубок Престижу. А у 2018 році "Ворскла" під керівництвом Сачка здобула бронзові медалі чемпіонату України та пробилась у груповий раунд Ліги Європи.
Пост головного тренера команди Сачко покинув в березні 2019 року.