Італійська "Болонья" знайшла гравця у чемпіонаті Росії, який може поповнити клуб замість українського форварда Владислава Супряги. Есекьєль Понсе із "Спартака" може підсилити італійський клуб.

Такий варіант із трансфером повідомив журналіст Марко Контеріо у своєму Twitter.

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Нова ціль "Болоньї"

Нападник московського "Спартака" Есекьєль Понсе може продовжити кар'єру у Серії А. За інформацією представника ЗМІ, "Болонья" вже запропонувала 4 мільйони євро за 23-річного аргентинця.

А от головною проблемою у переговорах "Болоньї" та "Динамо" щодо Супряги є те, що клуби не можуть домовитися по сумі трансферу. "Динамо" повісило цінник на гравця у 15 мільйонів доларів. Така ціна є значно вищою, ніж "Болоньї" може обійтись трансфер аргентинця з чемпіонату Росії.

Torna un vecchio pallino di Walter Sabatini: offerta allo #Spartak per Ezequiel Ponce. Lo ha già preso alla #Roma, lo vuole ora al #Bologna. Offerti 4 milioni di euro. — Marco Conterio (@marcoconterio) September 12, 2020

Спортивний директор клубу Вальтер Сабатіні вже раніше підписував Понсе, коли той грав у італійській "Ромі". Якщо "Болонья" таки вдарить по руках із босами "Спартака", тоді швидше за все від трансферу українського нападника "Динамо" Владислава Супряги клуб відмовиться.

Що відомо про Есекьєля Понсе

Вихованець юнацьких команд футбольних клубів "Ньюеллс Олд Бойз" та "Рома". У дорослому футболі дебютував 2013 року виступами за команду клубу "Ньюеллс Олд Бойз", в якій провів два сезони, взявши участь у 26 матчах чемпіонату.

2015 року перебрався до Європи, уклавши контракт з "Ромою", проте, так і не зігравши жодного матчу за "вовків" та на умовах оренди захищав кольори іспанської "Гранади" та французького "Лілля".

До складу грецького АЕК приєднався також на правах оренди 2018 року.

Аргентинець виступає за "Спартак" з 2019 року. У поточному сезоні він провів 4 матчі в РПЛ і забив 2 голи. Його контракт з клубом закінчується 30 червня 2024 року.