Відео з кадрами успішної роботи Сил оборони шириться у мережі. Наразі невідомо, яких втрат зазнав ворог, передає 24 Канал.

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У батальйону "Еспаньола" знову "пропущений"

У мережу опублікували кадри успішної роботи ЗСУ. Українські захисники завдали точкових ударів по позиціях окупантів на Сході країни. Внаслідок успішної роботи на Бахмутському напрямку було знищено штаб управління терористичного батальйону "Еспаньола".

На опублікованих кадрах видно, як окупанти після прильоту почали тікати з позицій. Наразі невідомо, яких втрат зазнали солдати так званої "другої армії світу".

Під Бахмутом знищили штаб "Еспаньоли": дивіться відео

Окупанти також у мережі показали наслідки успішної роботи ЗСУ. Мовчазний росіянин на відео показав усе, що залишилося від штабу. На місці будівлі лишилися одні руїни. Тим часом окупант за кадром бідкається, що завалило їхні карти та зброю.

Бідкання росіянина після прильоту: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)

Згодом у мережі з'явилося ще одне відео. На ньому один із російських загарбників з батальйону "Еспаньола" показує поранених "побратимів". Проте "пригоди" російських футбольних фанатів лише почалися, адже після цього до них навідався ще український дрон-камікадзе. Як наслідок, батальйон "Еспаньола" має поранених та загиблих, проте точна кількість наразі невідома.

Росіянин показав поранення після прильоту / Увага! Чутливий контент, присутня нецензурна лексика! 18+

Що відомо про батальйон "Еспаньола"