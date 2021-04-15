Вогняний бій МакГрегор – Пор'є відбудеться за заповнених трибун

Конор МакГрегор та Дастін Пор'є вийдуть на ринг вже влітку 2021 року. Поєдинок між бійцями відбудеться з вболівальниками.
Бій UFC відбудеться з глядачами
Бій між Конором МакГрегором та Дастіном Пор'є офіційно було оголошено 14 квітня. Поєдинок відбудеться 10 липня на турнірі UFC 264 у Лас-Вегасі. Фанати змішаних єдиноборств зможуть відвідати бій.
До теми UFC оголосила бій МакГрегор – Пор'є попри заяви бійців
Глава UFC Дейна Вайт заявив, що турнір відбудеться за 100% заповнюваності T-Mobile Arena. Чи дозволить місцева влада провести бій з фанами наразі невідомо. UFC вже відкрила реєстрацію для подачі заявок на квитки.
- Бійці влаштували словесну перепалку у твітері. Все почалось з того, що Пор'є звинуватив ірландця в обмані. Конор після бою пообіцяв віддати солідні гроші у благодійний фонд, але не зробив цього та перестав виходити на зв'язок.
- Конор у соцмережах відповів Дастіну та відмовився від поєдинку проти бійця з США.
- МакГрегор і Пор'є проведуть вже третій бій. Перша зустріч бійців відбулася у 2015 році. Тоді Конор нокаутував американця у першому раунді.
- Реванш відбувся аж у 2021 році, де перемогу святкував Дастін. У другому раунді він відправив закривавленого МакГрегора в нокаут.