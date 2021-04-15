Вогняний бій МакГрегор – Пор'є відбудеться за заповнених трибун

15 квітня 2021 , 12:47
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Джерело:

твітер UFC

Конор МакГрегор та Дастін Пор'є вийдуть на ринг вже влітку 2021 року. Поєдинок між бійцями відбудеться з вболівальниками.

Бій UFC відбудеться з глядачами

Бій між Конором МакГрегором та Дастіном Пор'є офіційно було оголошено 14 квітня. Поєдинок відбудеться 10 липня на турнірі UFC 264 у Лас-Вегасі. Фанати змішаних єдиноборств зможуть відвідати бій.

До теми UFC оголосила бій МакГрегор – Пор'є попри заяви бійців

Глава UFC Дейна Вайт заявив, що турнір відбудеться за 100% заповнюваності T-Mobile Arena. Чи дозволить місцева влада провести бій з фанами наразі невідомо. UFC вже відкрила реєстрацію для подачі заявок на квитки.