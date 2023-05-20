Навіть не ставитиму собі це питання: Ващук розповів, чи вистрілить в окупанта

Легендарний гравець збірної України та київського Динамо Владислав Ващук добровільно вступив до лав Національної гвардії. Колишній футболіст готовий зі зброєю в руках боронити свою Батьківщину від загарбників.

Владислав Ващук впродовж тривалої кар'єри захищав честь держави на футбольних аренах. Після російської навали ексдинамівець вирішив стати на захист Батьківщини зі зброєю в руках. Ващук вступив до лав Національної гвардії України та встиг скласти присягу.

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Просте рішення Ващука

Зірковий футболіст свідомо вирішив поповнити склад бригади наступу "Буревій", оскільки на власні очі бачив жахіття "русского міра".

"Я допомагав організовувати благодійні матчі за участю військовослужбовців і там познайомився із командиром бригади наступу "Буревій". Він мені сказав: "Може, до нас підеш?". Я подумав: чому ж ні. Рішення було просте. Так що можу сказати, що жодних повісток не було, як дехто думає.

Я застав у Гостомелі "русскій мір", просидівши 15 днів у підвалі з дітьми та рахуючи вибухи російських снарядів. У мене було достатньо часу, щоби все переосмислити. Я більше не хочу, щоб мої діти бачили жахіття, яке принесли з собою терористи", – розповів Ващук.

Вибір очевидний

Раніше титулований ексфутболіст не тримав зброю в руках, але готовий нищити ворога, якщо доведеться.

На війні все відбувається так швидко, що я навіть не ставитиму собі це питання. Тут чи ти його, чи він тебе. Для мене вибір очевидний,

– заявив ексдинамівець.

Зазначимо, що Владислав Ващук не єдиний динамівець, який став на захист України. Ексгравці "біло-синіх" Володимир Єзерський, Олександр Алієв, Андрій Богданов вступили до сил оборони ще на початку агресії. Друг дитинства та ексодноклубник Ващука Сергій Баланчук загинув на війні минулого року.