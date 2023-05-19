Андрій Миколайович постав для нас у незвичайному стилі. Усі уболівальники звикли бачити нашу легенду футболу у класичному або спортивному костюмі у технічній зоні для тренера за межами футбольного поля. Але цього разу Шевченко одягнувся у національний одяг.

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Благодійний розіграш від легенди футболу

Футбольний спеціаліст розповів, що ця сорочка для нього особлива, адже орнамент на ній є з його рідної Київщини, а каштани – згадка про найкраще місто на землі для володаря "Золотого м'яча".

Таких сорочок є лише два екземпляри. Одну носить Андрій Шевченко, а другу хтось може виграти за підсумками благодійного розіграшу. Футбольний наставник розпочав збір на відбудову школи у селі Бузова (Бучанський район). Усім, хто хоче отримати таку красиву вишиванку, потрібно зробити пожертву у розмірі 24 доларів. Завдяки такому донату кожна людина автоматично потрапить у благодійний розіграш вишиванки.

Сорочка на мені – особлива. Орнамент присвячено моїй рідній Київщині, а каштани – згадка про найкраще місто на землі. Таких сорочок всього дві. Одна для мене. Друга – для когось із вас. Її розіграють серед всіх, хто підтримає наш збір на відбудову школи у селі Бузова. Робіть пожертву у 24 долари, беріть участь у розіграші, обирайте ту вишиванку, яка подобається найбільше,

– написав Шевченко.

Нагадаємо, що Шевченко є амбасадором платформи UNITED24, ініціатором якої став сам Володимир Зеленський. Також Шева від початку повномасштабного вторгнення допомагає рідній країні усіма можливими способами – фінансово, гуманітарно та медійно. Завдяки своїй популярності Шевченко доносить світові правду про війну в Україні, яку розгорнула Росія.

Раніше Андрій Миколайович розповів, як минув перший тиждень повномасштабної війни для нього та його родини, яка продовжує жити в Україні.