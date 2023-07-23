"Захищав честь Динамо і збірної, а тепер всю Україну": Ващук опублікував фото з передової

Колишній гравець київського Динамо та збірної України Владислав Ващук боронить нашу державу від російської навали. Колишній футболіст не відсиджується в тилу, а виконує завдання на лінії фронту.

У травні 2023 року Владислав Ващук добровільно вступив до лав Національної гвардії України. Колишня зірка Динамо та збірної України наважився на такий крок не заради піару, а за покликом серця.

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Захисник по життю

Нещодавно Владислав вперше виконував бойове завдання на лінії фронту. Титулований футболіст опублікував фото поблизу позначки Куп'янського району. Саме на цьому напрямку російські окупанти останнім часом посилили тиск, намагаючись захопити українські позиції.

"Перше бойове завдання", – підписав публікацію Ващук.

Владислав Ващук на передовій / facebook.com/vashchukvlad

На пост Ващука відреагували його друзі та знайомі. Відомому футболісту висловили підтримку акторка Ольга Сумська, його друг та партнер по Динамо Олександр Шовковський, актор Дмитро Оськін, перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко та багато інших.

"Влад, ти захисник по життю. Захищав честь Динамо і збірної, а тепер всю Україну", – написав один з підписників Ващука.

Раніше Владислав Ващук розповідав про свої нові обов'язки у Національній гвардії України. Легендарний динамівець опановував спеціальність військового медика та брав участь в евакуації поранених бійців.