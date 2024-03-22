В Іспанії стежать за "новим Довбиком": клуб Ла Ліги спробує підписати форварда Динамо

Нападник київського Динамо Владислав Ванат впевнено очолює список бомбардирів чемпіонату України. Результативний форвард зацікавив низку клубів з європейських топ-ліг.

Успіхи українських легіонерів у Ла Лізі змусили скаутів провідних клубів звернути увагу на футболістів УПЛ. Предметний інтерес до форварда Динамо Владислава Ваната виявляє севільський Бетіс.

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Бетіс включився в боротьбу за Ваната

За інформацією іспанських ЗМІ, "зелено-білі" влітку розраховують підсилити свій напад. Опція з Ванатом виглядає дуже привабливою. 22-річний форвард з успіхом грає на вістрі атаки, а за потреби може закрити позицію вінгера.

Наразі Владислав очолює список бомбардирів УПЛ. На рахунку форварда 10 голів у 18 матчах. Футболіст також регулярно викликається до збірної України.

Втім, Бетісу доведеться поборотися за Ваната. За динамівцем також стежать клуби з Німеччини, Італії та Англії.

Досягнення Ваната