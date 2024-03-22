Успіхи українських легіонерів у Ла Лізі змусили скаутів провідних клубів звернути увагу на футболістів УПЛ. Предметний інтерес до форварда Динамо Владислава Ваната виявляє севільський Бетіс.
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Бетіс включився в боротьбу за Ваната
За інформацією іспанських ЗМІ, "зелено-білі" влітку розраховують підсилити свій напад. Опція з Ванатом виглядає дуже привабливою. 22-річний форвард з успіхом грає на вістрі атаки, а за потреби може закрити позицію вінгера.
Наразі Владислав очолює список бомбардирів УПЛ. На рахунку форварда 10 голів у 18 матчах. Футболіст також регулярно викликається до збірної України.
Втім, Бетісу доведеться поборотися за Ваната. За динамівцем також стежать клуби з Німеччини, Італії та Англії.
Досягнення Ваната
- Владислав Ванат народився 4 січня 2002 року в Кам'янець-Подільському. Футболом розпочав займатися у місцевій ДЮСШ.
- Починаючи з 2015 року виховувався у системі київського Динамо. Був найкращим бомбардиром молодіжного чемпіонату України 2020/21.
- За першу команду дебютував весною 2021 року, вийшовши на заміну замість Бєсєдіна.
- У сезоні 2021/22 грав на орендних засадах за одеський Чорноморець.
- У складі "біло-синіх" забив 23 голи у 57 поєдинках.
- Разом з молодіжною збірною України став бронзовим призером ЧЄ-2023.
- За даними Transfermarkt вартість Ваната становить 7 мільйонів євро.