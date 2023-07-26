"Маленькі люди" промовчали: гравець Динамо про реакцію росіян на викинуті прапори у смітник

Київське Динамо готується до першого туру УПЛ-2023/2024. Разом із командою готується і Владислав Ванат.

Форвард Динамо та збірної України згадав історію про свій вчинок на очах росіян в аеропорту Вірменії. Тоді він викинув прапори Росії у смітник на очах російської публіки, яка була одягнена в патріотичні футболки.

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Весь патріотизм росіян в одній історії

Владислав Ванат розповів, що це було весело. У нього був рейс із Вірменії до Туреччини. Футболіст разом із командою сидів в аеропорту по центру, а по боках були рейси на Москву та Сочі.

Там стояв один поц у футболці "Я – руський, і я цим пишаюся". Я у duty free там дивлюсь якісь сувеніри, щоб купити бабусі та дідусю, і бачу прапорці Росії стоять. Думаю: "Як так? Вірменія – це ж не Росія, чого там взагалі російські прапорці стоять". Вони там друзі, це зрозуміло. Кажу пацанам: "Дивіться, зараз прикол буде",

– згадав Ванат.

Після цього він показав свою громадянську позицію, а "маленькі люди" вчергове промовчали – все по класиці.

"Викупляю, і всі на мене дивляться, як у фільмах, голови повертаються. Пацани сміються, а ці не розуміють, що я буду з ними робити. Там небагато було, всього може 5 штук. Беру і просто перед ними в смітник викидую. І я вже чекаю якусь реакцію від них, а вони просто подивилися і все, сіли й в телефон дивляться. Ніхто навіть нічого не сказав. Пацани сказали: "Красава", – розповів Ванат.

. У сезоні-2022/2023 Владислав став основним форвардом київського Динамо. Він зіграв 36 матчів в усіх турнірах, у яких забив 13 голів та віддав 3 асисти. Перший матч кияни в УПЛ нового сезону зіграють вже 30 липня о 17:00, суперник – Минай.