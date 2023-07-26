Форвард Динамо и сборной Украины вспомнил историю своего поступка на глазах россиян в аэропорту Армении. Тогда он выбросил флаги России в мусорку на глазах российской публики, одетой в патриотические футболки.

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Весь патриотизм русских в одной истории

Владислав Ванат рассказал, что это было весело. У него был рейс из Армении в Турцию. Футболист вместе с командой сидел в аэропорту по центру, а по бокам были рейсы в Москву и Сочи.

Там стоял один поц в футболке "Я – русский, и я этим горжусь". Я в duty free там смотрю какие-то сувениры, чтобы купить бабушке и дедушке, и вижу флажки России стоят. Думаю: "Как так? Армения – это ведь не Россия, чего там вообще российские флажки стоят". Они там друзья, это понятно. Говорю пацанам: "Смотрите, сейчас прикол будет",

– вспомнил Ванат.

После этого он показал свою гражданскую позицию, а "маленькие люди" в очередной раз промолчали – все по классике.

"Выкупаю, и все на меня смотрят, как в фильмах, головы поворачиваются. Пацаны смеются, а эти не понимают, что я буду с ними делать. Там немного было, всего может 5 штук. Беру и прямо перед ними в мусорку выбрасываю. И я уже жду какую-то реакцию от них, а они просто посмотрели и все, сели и в телефон смотрят, никто даже ничего не сказал. Пацаны сказали: "Красава", – рассказал Ванат.

Напомним. В сезоне 2022/2023 Владислав стал основным форвардом киевского Динамо. Он сыграл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 3 ассиста. Первый матч киевляне в УПЛ нового сезона сыграют уже 30 июля в 17:00, соперник – Минай.