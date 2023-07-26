Разом із командою до нового сезону готується й нападник, який не вміє тримати при собі емоції, Владислав Ванат. Футболіст привідкрив завісу мовного питання у київському клубі.

"Мова на часі, це наша зброя": олімпійський чемпіон з Донецька закликав перейти на українську

Ванат: Немає таких, що не хочуть

21-річний футболіст збірної України розповів, якою мовою спілкуються футболісти Динамо у команді.

Є люди, яким важкувато переходити на українську, бо вони з самого дитинства говорили російською. Але вони намагаються. Немає таких, що не хочуть. Всі намагаються говорити українською. В когось виходить краще, в когось – гірше. Але всі намагаються. Ми в побуті також намагаємося говорити українською. Але є ще деякі, хто говорить російською, але вони переналаштовуються,

– розповів Ванат.

Відзначимо, що сам Ванат є уродженцем Кам'янець-Подільського, що у південно-західній частині України.

Нагадаємо, що у липні 2022 року новий тренер збірної України Сергій Ребров вже зазначав важливість спілкування державною мовою після початку повномасштабного вторгнення Росії. Наставник закликав у такий непростий час переходити на українську, навіть, якщо із дитинства спілкувався виключно російською.

Сам тренер перейшов на українську мову та з кожним разом все краще дає інтерв'ю солов'їною.

І справді, вже майже усі українські футболісти, експерти та люди, які пов'язані з футболом, стараються у публічному житті розмовляти українською мовою, що не може не тішити. Потрібно викорінювати зі свого життя мову, яка лунає із вуст ворога.

До слова. Перший матч УПЛ для Динамо відбудеться 30 липня. Зустріч проти Минаю розпочнеться о 17:00.