Вместе с командой к новому сезону готовится и не умеющий держать при себе эмоции нападающий Владислав Ванат. Футболист открыл занавес языкового вопроса в киевском клубе.

"Язык актуален, это наше оружие": олимпийский чемпион из Донецка призвал перейти на украинский

Ванат: Нет не желающих

21-летний футболист сборной Украины рассказал, на каком языке общаются футболисты Динамо в команде.

Есть люди, которым трудновато переходить на украинский, потому что они с самого детства говорили по-русски. Но они пробуют. Нет таких, которые не хотят. Все пытаются говорить по-украински. У кого получается лучше, у кого – хуже. Но все пробуют. Мы в быту также пытаемся говорить по-украински. Но есть еще некоторые, кто говорит по-русски, но они перенастраиваются,

– рассказал Ванат.

Отметим, что сам Ванат является уроженцем Каменец-Подольского в юго-западной части Украины.

Напомним, что в июле 2022 новый тренер сборной Украины Сергей Ребров уже отмечал важность общения на государственном языке после начала полномасштабного вторжения в Россию. Наставник призвал в такое непростое время переходить на украинский, даже если с детства общался исключительно на русском.

Сам тренер перешел на украинский язык и с каждым разом все лучше дает соловьиное интервью.

И действительно, уже почти все украинские футболисты, эксперты и люди, связанные с футболом, стараются в публичной жизни разговаривать на украинском языке, что не может не радовать. Нужно искоренять из своей жизни язык, раздающийся из уст врага.

К слову. Первый матч УПЛ для Динамо состоится 30 июля. Встреча против Миная начнется в 17:00.