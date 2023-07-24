Російська військова агресія продемонструвала наскільки важливу роль відіграє українська мова для консолідації суспільства. Всеукраїнський проєкт "Єдині" допоможе усім охочим перейти на українську.

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Гарний приклад для наслідування

Амбасадором серпневого мовного курсу "Єдині" став олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. Про це у своєму Instagram повідомив сам спортсмен.

Я вважаю, що людину потрібно підтримувати. Завжди. І допомагати один одному ставати краще. Тому кожен, хто соромиться або боїться, зможе остаточно перейти на українську легко та із задоволенням,

– написав уродженець Донецька.

Олег Верняєв закликав розмовляти українською / instagram.com/verniaiev13

Зазначимо, що до курсу може долучитися кожен охочий з усіх країн світу. Проєкт передбачає 28 днів підтримки переходу на українську мову. Курс розпочнеться 7 серпня.

"Мова на часі, це наша зброя. Я перейшов на українську, як і багато моїх знайомих, 24 лютого. Почав українською вести соцмережі, запроваджував години спілкування з друзями, споживав виключно український контент. У повсякденному спілкуванні можу робити помилки. І це – нормально. Головне, нам потрібно раз і назавжди усвідомити, що кожна наша дія, навіть малесенька, наближає нас до такої бажаної Перемоги!", – цитує Верняєва Київська міська державна адміністрація.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Олег Верняєв відмовився від мови окупанта. Олімпійський чемпіон продовжує активно допомагати українським воїнам на волонтерському фронті.