Чудовий шанс для Супряги: Динамо втратило забивного форварда, – ЗМІ

Вже у п'ятницю, 24 листопада, відновлюється осінній футбол в Україні після перерви, яка була викликана матчами збірних. Київське Динамо проведе свою гру 15-го туру 26 листопада.

У рамках 15-го туру УПЛ-2023/2024 кияни прийматимуть львівський Рух, який перед цією зустріччю йде п'ятим у турнірній таблиці першості. Початок зустрічі 26 листопада о 17:00.

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Атакувальні проблеми киян

За інформацією джерела, у київського клубу можуть бути проблеми на вістрі атаки. Із обойми Олександра Шовковського вилетів ключовий нападник Владислав Ванат.

21-річний форвард пошкодив ахілл. Джерело не повідомляє про серйозність травми у Ваната.

У поточному сезоні-2023/2024 Ванат відіграв за Динамо 13 матчів, у яких забив 5 голів та віддав стільки ж результативних передач.

Ця втрата може солідно вдарити по атакувальних діях киян. Адже у розташуванні Шовковського тоді залишається лише Владислав Супряга, який нещодавно повернувся до заявки Динамо за дуже довгий час, та молодий 17-річний Матвій Пономаренко.

Окрім цього у лазареті киян продовжує перебувати досвідчений Андрій Ярмоленко, який переніс операцію та вибув до кінця 2023 року.

Динамо ж йде лише на 8-му місці та прагне покинути таку незвичну для себе позицію. "Біло-сині" набрали 19 очок після 11-ти зіграних матчів. Стільки ж балів у Чорноморця, який йде сходинкою вище.

Владислав Ванат – вихованець київського Динамо, який у футболці першої команди провів вже 50 поєдинків (18 голів та 8 асистів). Вкінці січня 2022-го повернувся до киян із оренди з Чорноморця та більше не покидав динамівців.