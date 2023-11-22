Керівництво "Королівського клубу" хоче знайти гідну заміну Карлу Анчелотті, який, ймовірно, незабаром очолить збірну Бразилії. Контракт 64-річного італійського тренера із Реалом спливає вкінці травня 2024-го.

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Несподіваний кандидат для Реала

Із Анчелотті Реал двічі вигравав Лігу чемпіонів та загалом здобув 10 трофеїв.

Однак ера Анчелотті у мадридському клубі йде до свого логічного закінчення. Тому керівництво "вершкових" розглядає не одного кандидата на заміну італійському спеціалісту. Серед них з'явився колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, який теж за національністю є італійцем.

У мадридському клубі хочуть знайти наставника, який буде добре працювати із молодими футболістами. Тому до цього переліку наставників додали колишнього коуча "гірників".

Щоправда, 44-річний наставник має чинний контракт із англійським Брайтоном, куди він перебрався після початку повномасштабної війни в України. Угода Де Дзербі із "чайками" розрахована до кінця червня 2026 року.

На чолі англійського клубу Роберто провів 56 матчів. Де Дзербі не має досвіду роботи на чолі іспанського клубу. До цього працював лише в рідній країні, Україні та тепер в АПЛ.

Брайтон на чолі з Де Дзербі йде на 8-му місці АПЛ після 12-ти турів поточного сезону-2023/2024 (19 набраних балів).

До слова. Реал після 13-ти турів йде на другому місці Ла Ліги, набравши 32 бали. А це на 2 очки менше, аніж у несподіваного лідера сезону-2023/2024 Жирони. Перевага "вершкових" над третьою Барселоною складає теж 2 пункти. Вже 26 листопада мадридський клуб зіграє на виїзді проти Кадіса в іспанській першості.