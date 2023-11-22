В рамках 15-го тура УПЛ-2023/2024 киевляне будут принимать львовский Рух, которое перед этой встречей идет пятым в турнирной таблице первенства. Начало встречи 26 ноября в 17.00.
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Атакующие проблемы киевлян
По информации источника, у киевского клуба могут возникнуть проблемы на острие атаки. Из обоймы Александра Шовковского вылетел ключевой нападающий Владислав Ванат.
21-летний форвард повредил ахилл. Источник не сообщает о серьезности травмы у Ваната.
В текущем сезоне-2023/2024 Ванат отыграл за Динамо 13 матчей, в которых забил 5 голов и отдал столько же результативных передач.
Эта потеря может солидно ударить по атакующим действиям киевлян. Ведь в расположении Шовковского тогда остается лишь недавно вернувшийся к заявке Динамо за очень долгое время Владислав Супряга и молодой 17-летний Матвей Пономаренко.
Кроме этого, в лазарете киевлян продолжает находиться опытный Андрей Ярмоленко, который перенес операцию и выбыл до конца 2023 года.
Динамо же идет только на 8-м месте и стремится покинуть столь необычную для себя позицию. "Бело-синие" набрали 19 очков после 11 сыгранных матчей. Столько же баллов у Черноморца, который идет по ступенькам выше.