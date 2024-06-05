Київське Динамо підписало угоду із 21-річним півзахисником Максимом Брагару, який раніше виступав за одеський Чорноморець. Гравець перейшов до столичної команди у статусі вільного агента.

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Брагару став гравцем Динамо

Максим Брагару – вихованець одеської ДЮСШ-11. З липня 2019 року увійшов до структури одеського Чорноморця, де грав спочатку у юнацькій команді, а потім і в молодіжній.

Важливо. Контракт із новачком "біло-синіх" підписаний за схемою 4+1, це означає, що угода розрахована на чотири роки з можливістю продовження ще на 1 рік.

17 серпня 2019 року Брагару дебютував за першу команду одеситів в матчі першої ліги проти ФК Авангард (Краматорськ), коли він вийшов на поле на 89-й хвилині. 11 липня 2020 року у грі першої ліги проти Pyxу забив свій перший гол у складі Чорноморця.

У минулому сезоні Брагару провів у чемпіонаті України за Чорноморець 29 матчів та забив 1 м'яч. Максим може зіграти на кількох позиціях на полі. У сезоні, що закінчився, він переважно діяв на позиції лівого захисника, проте більшість матчів за кар'єру відіграв як правий вінгер.