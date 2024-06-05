Київське Динамо підписало угоду з 27-річним півзахисником Олександром Піхальонком, який до цього виступав за Дніпро-1. За футболістом також полював Шахтар.
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Піхальонок перейшов в Динамо
Олександр Піхальонок є вихованцем футбольної школи Шахтаря. В основній команді дебютував у 2017 році, але згодом його віддали в оренду в ФК Маріуполь, де він провів один сезон як основний гравець. Після повернення в склад "гірників" майже весь сезон-2019/2020 просидів на лаві запасних.
На початку жовтня 2020 року Піхальонка знову віддали в оренду, цього разу в Дніпро-1. 25 червня 2021 року гравець підписав контракт з СК Дніпро-1 на 4 роки.
Контракт Піхальонка з Динамо розрахований до 2029-го року.
Статистика Олександра Піхальонка в сезоні-2023/2024
- За Дніпро-1 зіграв 31 матч в усіх турнірах.
- Забив 5 голів та віддав 5 результативних передач в УПЛ.
- Один гол забив у матчі кваліфікації Ліги конференцій та відзначився одним асистом в кваліфікації Ліги Європи.
- СК Дніпро-1 завершив сезон на 4 місці.