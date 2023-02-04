Регрес заради прогресу: Супряга та гравець Шахтаря можуть перейти у клуб Першої ліги України
Джерело:1927.kiev.ua
Гравці провідних український клубів, яким не вдалось закріпитись в основі своїх колективів, можуть вдатись до кардинальних змін у свохй кар'єрі. На футболістів чекає не менш провідний клуб.
Житомирське Полісся зацікавлене у підписанні гравців Динамо та Шахтаря. Ряди амбіційного клуба з Першої ліги можуть поповнити Владислав Супряга та Андрій Тотовицький. "Вовки" бажають одного гравця придбати на постійній основі, а іншого тимчасово орендувати.
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Не вдалось стати провідним гравцем
Полісся, якому пророкують передові позиції навіть на рівні УПЛ, націлилось на придбання Андрія Тотовицького з Шахтаря. Житомирський колектив зацікавлений у підписанні 30-річного півзахисника уже цієї зими. Сторони контакували щодо футболіста та поки без конкретизації. Тотовицький тільки влітку перебрався у стан "гірників" з Колоса за 700 тисяч євро. Гравець пропустив певний період через травму, тому встиг відіграти тільк два матчі.
Нерозкритий талант
Також "вовки" заківлаені у співпраці з Владиславом Супрягою. Цього гравця житомирський колектив хоче поки орендувати, хоча й не відомо на який термін. Агент нападника Іван Пироженко у хороший стосунках з керівництвом Полісся, тому трансфер цілком реалістичний. Супряга також пропустив певний період через травму, але встиг уже забити перший гол після повернення.
Житомир за крок до вищого дивізіону
- Полісся гучно стукає у двері УПЛ. Житомирський колектив впевнено йде на першому місці у Першій лізі України, відриваючись на 12 очок від другого місця.
- У складі "вовків" виступають колишні гравці УПЛ, такі як: Владислав Вакула (орендований у Шахтаря), Пилип Будківський, Андрій Гітченко, Василь Грицук, Олег Кудрик, Владислав Огіря, Дмитро Шастал та інші. Правда більшість з них вже є досить віковими футболістами.