Український вінгер Жирони Віктор Циганков є найдорожчим гравцем команди. Проте вже два поєдинки екслідер київського Динамо спостерігає за діями нової команди з лави запасних.

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Циганков доспів до дебюту

Тож цілком логічно, що на передматчевій пресконференції журналісти поцікавилися у тренера Жирони, коли варто очікувати на появу на полі українця.

Наставник "біло-червоних" вчергове похвалив титулованого новачка і пообіцяв, що надасть певний ігровий час у найближчому поєдинку.

Він готовий дебютувати. Це топгравець для нас, він готовий до матчу. Побачимо, скільки хвилин Циганков отримає, але Віктор у змозі зіграти,

– сказав Мічел на пресконференції.

Важливо! Матч 20-го туру іспанської Ла Ліги між командами Жирона та Валенсія відбудеться у неділю, 5 лютого. Стартовий свисток арбітра пролунає о 17:15 за київським часом.

Турнірне становище команд