Рекорд Усика близько: непереможений українець Сіренко здобув 21-шу дострокову перемогу

Владислав Сіренко переміг технічним нокаутом американця Кейта Барра. Суперник українця падав на канвас у кожному раунді.

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко провів черговий бій. У Нешвіллі непереможений боєць розділив ринг із американцем Кейтом Барром, пише 24 Канал.

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Владислав Сіренко нокаутував Кейта Барра

Поєдинок пройшов за повної домінації Сіренка: Барр падав на канвас у кожному раунді. Після 4-го падіння рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.

За плечима в Кейта Барра відтепер 16 поразок. Також на його рахунку 21 перемога, 8 з яких нокаутом, та 1 нічия.

Владислав Сіренко здобув 21-шу перемогу на професіональному рингу за відсутності нічиїх та поразок. Ба більше, аж 18 боїв 29-річний українець виграв достроково.

Декілька років тому Сіренку пророкували майбутнє братів Кличків, хоча за статистикою його рекорд більш схожий до абсолютного чемпіона світу в хевівейті Олександра Усика, який виграв усі 22 поєдинки.

Відео нокауту в поєдинку Владислав Сіренко – Кейт Барр

Утім, на жаль, клас суперників Сіренка залишає бажати кращого. Поки що його опоненти не мають гучних імен у світі боксу, через що він далекий від чемпіонських поєдинків.