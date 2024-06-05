Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко провів черговий бій. У Нешвіллі непереможений боєць розділив ринг із американцем Кейтом Барром, пише 24 Канал.
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Владислав Сіренко нокаутував Кейта Барра
Поєдинок пройшов за повної домінації Сіренка: Барр падав на канвас у кожному раунді. Після 4-го падіння рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.
За плечима в Кейта Барра відтепер 16 поразок. Також на його рахунку 21 перемога, 8 з яких нокаутом, та 1 нічия.
Декілька років тому Сіренку пророкували майбутнє братів Кличків, хоча за статистикою його рекорд більш схожий до абсолютного чемпіона світу в хевівейті Олександра Усика, який виграв усі 22 поєдинки.
Відео нокауту в поєдинку Владислав Сіренко – Кейт Барр
Утім, на жаль, клас суперників Сіренка залишає бажати кращого. Поки що його опоненти не мають гучних імен у світі боксу, через що він далекий від чемпіонських поєдинків.