Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко провел очередной бой. В Нэшвилле непобежденный боец разделил ринг с американцем Кейтом Барром, пишет 24 Канал.
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Владислав Сиренко нокаутировал Кейта Барра
Поединок прошел при полной доминации Сиренко: Барр падал на канвас в каждом раунде. После 4-го падения рефери остановил бой, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.
За плечами у Кейта Барра отныне 16 поражений. Также на его счету 21 победа, 8 из которых нокаутом, и 1 ничья.
Несколько лет назад Сиренко пророчили будущее братьев Кличко, хотя по статистике его рекорд более похож на абсолютного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика, который выиграл все 22 поединка.
Видео нокаута в поединке Владислав Сиренко – Кейт Барр
Впрочем, к сожалению, класс соперников Сиренко оставляет желать лучшего. Пока его оппоненты не имеют громких имен в мире бокса, из-за чего он далек от чемпионских поединков.