Український нападник оформив "гол плюс пас" та став героєм матчу в Азербайджані: відео феєрії

У п'ятницю, 21 квітня, Зіра відібрала очки у лідера Азербайджанської Прем'єр-ліги Карабаха. Владислав Кулач став одним із героїв матчу.

Команди не потішили своїх фанатів голами у першій частині зустрічі. Натомість друга 45-хвилинка подарувала уболівальникам аж чотири забиті голи. Команди розписали результативну мирову 2:2, пише 24 Канал.

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Український рятівник команди

У період із 54-ї по 59-ту хвилини Карабах відзначився двічі та зробив комфортну перевагу у рахунку 2:0. Коли фанати Карабаха вже трохи святкували свою потенційну перемогу, за справу взялись гості. Через три хвилини Зіра відквитала один гол завдяки асисту Владислава Кулача на Хаміда Кейта.

Ще через три хвилини вже сам Кулач відзначився голом, зрівнявши рахунок до 2:2. Владислав за три хвилини став справжнім рятівником гостей та загалом героєм поєдинку.

Зіра вкрала очки у лідера першості Карабаха.

Український нападник оформив свій другий гол в Азербайджані та дебютний асист за Зіру. Нагадаємо, що Кулач виступає за Зіру з 25 січня 2023 року, підписавши контракт до кінця червня 2024-го. До переїзду за кордон був у розташуванні київського Динамо, але заграти у столичному клубі так і не зумів.

Навіть поразка не відібрала у Карабаха перше місце у турнірній таблиці. У лідера Азербайджану 78 балів після 31-го зіграного поєдинку. Перевага над другим Сабахом складає рівно 10 пунктів.

Зіра з 42 очкаи йде на 5-й позиції.

Відеоогляд матчу Карабах – Зіра