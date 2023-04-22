Вже на 14-й хвилині рахунок у матчі був 0:2 на користь Саутгемптона. Сенсаційно провальний початок матчу видали футболісти Мікеля Артети, пише 24 Канал.

Детальніше про гру Арсенал втратив очки у грі з аутсайдером АПЛ: Зінченко став співучасником провалу – відеоогляд

Підбадьорив партнерів по команді

До перерви господарям вдалось відквитати один гол. Арсенал пішов на відпочинок за рахунку 1:2 на користь суперника.

У другому таймі Саутгемптон довів рахунок до шокуючого 1:3 на свою користь. Однак втримати переможний рахунок аутсайдеру АПЛ не вдалось.

Наприкінці зустрічі "каноніри" відзначились двома голами та навіть могли вирвати три очки. У підсумку – 3:3, бойова мирова на "Емірейтс". Команда Артети проявила бійцівський характер та уникнула поразки.

Неабиякий вклад у цей камбек зробив Олександр Зінченко, який повернувся в "основу" після проблем із пахом. Українець мотивував свою команду після пропущених голів. Менталітет переможця передався його партнерам по команді, які вирвати одне очко у Саутгемптона.

Відзначимо. що місцеві уболівальники називають Зінченка "капітаном без пов'язки", адже номінальним капітаном команди є Мартін Едегор.

Зінченко заводить команду у грі проти Саутгемптона: дивіться відео

До слова, Зінченко відіграв 72 хвилини та був замінений на Едді Нкетіа. Тому останні два голи Арсенал забив без Сашка на полі.

Для Зінченка поєдинок проти Саутгемптона став 30-м у його першому сезоні за Арсенал, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Такий результат не був прийнятним для "канонірів", які борються за чемпіонство в АПЛ. МанСіті поступається Арсеналу 5 очками, але у "містян" є дві гри у запасі. Тому команда Пепа Гвардіоли ще може підійняти над головою англійський трофей у цьому сезоні-2022/2023.