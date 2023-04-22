Команды не порадовали своих фанатов голами в первой части встречи. Вместо этого вторая 45-минутка подарила болельщикам четыре забитых гола. Команды расписали результативную мировую 2:2, пишет 24 Канал.

​ Смотрите также Капитан без повязки: как Зинченко эмоционально ободрял Арсенал после пропущенных голов – видео

Украинский спасатель команды

В период с 54-й по 59-ю минуты Карабах отличился дважды и сделал комфортное преимущество в счете 2:0. Когда фанаты Карабаха уже праздновали свою потенциальную победу, за дело взялись гости. Через три минуты Зира отквитала один гол благодаря ассисту Владиславу Кулачу на Хамида Кейта.

Еще через три минуты сам Кулач отличился голом, сравняв счет до 2:2. Владислав через три минуты стал настоящим спасителем гостей и вообще героем поединка.

Зира украла очки у лидера первенства Карабаха.

Украинский нападающий оформил свой второй гол в Азербайджане и дебютный ассист за Зиру. Напомним, что Кулач выступает за Зиру с 25 января 2023 года, подписав контракт до конца июня 2024 года. До переезда за границу находился в расположении киевского Динамо, но заиграть в столичном клубе так и не сумел.

Даже поражение не отобрало у Карабаха первое место в турнирной таблице. У лидера Азербайджана 78 баллов после 31-го сыгранного поединка. Превосходство над вторым Сабахом составляет ровно 10 пунктов.

Зира с 42 очками идет на 5-й позиции.

Видеообзор матча Карабах – Зира