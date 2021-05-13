Кулач прокоментував чутки про перехід у Динамо

Нападник Ворскли Владислав Кулач розповів, чи залишиться у полтавському клубі. У Кулача закінчується контракт з полтавцями й інтерес до гравця приписують Динамо.
Кулач підтвердив інтерес до себе
Кулач підтвердив, що його контракт з Ворсклою закінчується 30 червня 2021 року. Футболіст, ймовірно, вирішуватиме своє клубне майбутнє під час відпустки.
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28-річний форвард Ворскли підтвердив, що деякі клуби цікавляться ним. Повідомлялося, що у послугах Кулача зацікавлене й Динамо.
Знаєте, зараз, звичайно, багато чуток ходить, тому що є інтерес, так. Я цього не приховую – є інтерес від клубів. Писали про Динамо, але я також вперше це побачив і сам був шокований. Але така робота журналістів – написати, прикрасити. Я ставлюся до цього нормально,
– сказав Владислав.
Директор каналів "Футбол 1,2,3" Олександр Денисов говорив, що Кулач хоче виступати за кордоном. Владислав прокоментував і цю інформацію.
"Щодо європейських клубів – так, але щоб сказати конкретно, що і куди, не можу. Якісь розмови, якісь чутки, але поки я у відпустці. Постараємося визначитися найближчим часом. Можливо, залишуся у Ворсклі. Можливо, кудись перейду. Зараз сам нічого не знаю. А те, що пишуть... Мені здається, така ситуація виникає кожне трансферне вікно", – резюмував Кулач.
- Кулач став найкращим форвардом УПЛ сезону-2020/2021. Він забив за Ворсклу 15 голів за 21 матч у чемпіонаті України.
- Владислав – вихованець Шахтаря. Виступав за Маріуполь, Металург Запоріжжя, Сталь, Олександрію, угорський Гонвед і турецький Ескішехірспор.