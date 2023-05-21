Коментатор не міг вгамувати емоції: Кочергін шикарним дублем вирвав перемогу для Ракува – відео

Владислав Кочергін продовжує феєрити у чемпіонаті Польщі. Українець приніс перемогу своєму колективу.

Владислав Кочергін забив за Ракув два гола у ворота Вісли Плоцьк. Коментатор очманів від гармати українського півзахисника, пише 24 Канал.

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Боротися до самого кінця

Ченстоховський колектив, який уже достроково став чемпіоном Польщі, формально дограє чемпіонат. Ракув наприкінці сезону розслабився, а тому програв останні дві зустрічі, які ні на що не впливали. "Смаженим" пахло у матчі з Віслою, оскільки плоцький колектив уже на 10-ій хвилині матчу повів у рахунку, проте під завісу поєдинку на сцені появився Владислав Кочергін.

На 81-ій хвилині зустрічі український півзахисник з-за меж карного майданчика суперника потужним ударом вразив дальню дев'ятку воріт Вісли. Коментатор ледь не зірвав собі голос, радіючи неймовірному голу Владислава. Уже за мить, на 85-ій хвилині матчу Кочергін приніс перемогу своїй команді у матчі, оформивши дубль. Український півзахисник прекрасно завершив комбінацію, сильним пострілом прошивши голкіпера, та поставив крапку в матчі, 1:2.

До речі, ці голи стали 10-им у активі Кочергіна в стані польського колективу.

Відео голів українця:

Кар'єра Владислава Кочергіна