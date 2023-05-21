Коментатор не міг вгамувати емоції: Кочергін шикарним дублем вирвав перемогу для Ракува – відео
Владислав Кочергін продовжує феєрити у чемпіонаті Польщі. Українець приніс перемогу своєму колективу.
Владислав Кочергін забив за Ракув два гола у ворота Вісли Плоцьк. Коментатор очманів від гармати українського півзахисника, пише 24 Канал.
Варте уваги "Я був дуже здивований": Левандовський обурений витівкою каталонців, які звернулись до росіян
Боротися до самого кінця
Ченстоховський колектив, який уже достроково став чемпіоном Польщі, формально дограє чемпіонат. Ракув наприкінці сезону розслабився, а тому програв останні дві зустрічі, які ні на що не впливали. "Смаженим" пахло у матчі з Віслою, оскільки плоцький колектив уже на 10-ій хвилині матчу повів у рахунку, проте під завісу поєдинку на сцені появився Владислав Кочергін.
На 81-ій хвилині зустрічі український півзахисник з-за меж карного майданчика суперника потужним ударом вразив дальню дев'ятку воріт Вісли. Коментатор ледь не зірвав собі голос, радіючи неймовірному голу Владислава. Уже за мить, на 85-ій хвилині матчу Кочергін приніс перемогу своїй команді у матчі, оформивши дубль. Український півзахисник прекрасно завершив комбінацію, сильним пострілом прошивши голкіпера, та поставив крапку в матчі, 1:2.
До речі, ці голи стали 10-им у активі Кочергіна в стані польського колективу.
Відео голів українця:
Кар'єра Владислава Кочергіна
- Український півзахисник розпочав свій шлях у Дніпрі, згодом ж футболіст перейшов у стан луганської Зорі, звідки і перебрався до Ракува в якості вільного агента.
- Владислав Кочергін провів за польський колектив 38 матчів, в яких зміг забити 10 голів та віддати 2 асиста.
- В складі Ракува український півзахисник ставав володарем Кубка Польщі та Суперкубка Польщі, а від недавна і чемпіоном країни.
- Також Владислав Кочергін має на рахунку один матч у футболці збірної України.
- Transfermarkt оцінює українського півзахисника в 1,8 мільйона євро.