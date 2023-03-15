Гравець команди Ротаня обрав собі нову збірну: ексзахисник "синьо-жовтих" пояснив свій вибір

Футболіст Олександрії Владислав Бабогло отримав виклик до націонльної збірної Молдови. Раніше 24-річний центрбек виступав у "молодіжці" України під керівництвом Руслана Ротаня.

Дебют захисника Олександрії Владислава Бабогла у новій збірній може відбутися у матчах відбору до чемпіонату Європи-2024. Підопічного Ротаня викликали на поєдинки проти Фарерських островів (24 березня) та Чехії (27 березня).

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Підсилення для сусідів

Раніше Бабогло мав досвід виступів за молодіжну збірну України, за яку провів 7 матчів і навіть відзначився забитим голом у ворота Північної Ірландії. До речі, тренував "синьо-жовтих" Руслан Ротань – нинішній наставник Олександрії та нинішній виконувач обов'язків головного тренера збірної України.

Бабогло пояснив свій вибір на користь збірної Молдови.

"До мене звернувся тренерський штаб збірної із пропозицією зіграти за Молдову. Я поговорив зі своєю сім‘єю, зі своїми родичами й вирішив прийняти це запрошення. Я поговорив із головним тренером Сергієм Клещенком, і ми чудово зрозуміли один одного.

Я хочу подякувати Федерації футболу Молдови за надану мені можливість грати за збірну і хочу пообіцяти всім, що викладатимуся на полі в кожному матчі, бо я хочу допомогти команді.

Молдова мені не чужа. Я тут народився, маю тут багато родичів. До війни в Україні я досить часто приїжджав до Молдови, до рідного села Копчак", – розповів Бабогло.

Футбольна кар'єра Бабогла

Зазначимо, що Владислав Бабогло народився у Молдові, але футбольний шлях розпочав в Україні.

До 2017 року захисник перебував у системі одеського Чорноморця, звідки перейшов до Олександрії.

За "містян" Бабогло зіграв 95 матчів, у яких відзначився 6 голами та 5 асистами.

У складі Олександрії в сезоні 2018/19 був бронзовим призером чемпіонату України.

Трансферна вартість новоспеченого збірника Молдови становить 700 тисяч євро.