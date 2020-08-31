Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід почала зустрічатися з гравцем київського "Динамо" Денисом Поповим. Пара разом прийшла на прем'єру фільму про Білодід "Анаконда".

Прем'єра фільму про Білодід відбулася в Києві 28 серпня. На цій події спортсменку супроводжував захисник "Динамо" Денис Попов. Фото з презентації фільму опублікував JetSetter. Футболіст ні на крок не відходив від Білодід, ніжно тримаючи її за руку.

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Сама Білодід виклала в Instagram фото з прем'єри цього фільму. Однак Попова на них немає. І є лише одна фотографія, де спортсменка тримає хлопця за руку. Однак фото зі спини, а її супутник в капюшоні.

І лише після публікацій фото з події, пару можна побачити разом. Саме Попов є тим хлопцем, який тримав Білодід за руку на її фото в соцмережах.

А вже в неділю, 30 серпня, Білодід та Попов виклали в сторіс відео з концерту Монатіка. Вони зняті з одного ракурсу.