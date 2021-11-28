Вкрали позашляховик за 400 тисяч євро: в Мілані пограбували віллу гравця Інтера

Чилійський півзахисник міланського Інтера Артуро Відаль став жертвою грабіжників. В Італії пограбували віллу футболіста.

Хотіли вкрасти Ferrari

Журналісти повідомляють, що гравця Інтера пограбували 7 листопада у проміжку між 20:45 та 21:15. В цей час проходило міланське дербі (1:1), в якому Відаль вийшов на 67 хвилині.

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Зазначають, що на території вілли Відаля були суперкар Ferrari 448 Spider, чорний позашляховик Mercedes Brabus Amg G700, Volvo XC90 та новий світло-зелений Fiat Panda 4×4.

Спершу злодії хотіли вкрасти Ferrari 448 Spider, але це виявилося не так легко. Тому після невдалих спроб вони відкрили Mercedes та поїхали на ньому. Орієнтовна ціна цього автомобіля – 400 000 євро.

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