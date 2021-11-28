Вкрали позашляховик за 400 тисяч євро: в Мілані пограбували віллу гравця Інтера

28 листопада 2021 , 18:19
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Джерело:

La Provincia di Como

Чилійський півзахисник міланського Інтера Артуро Відаль став жертвою грабіжників. В Італії пограбували віллу футболіста.

Хотіли вкрасти Ferrari

Журналісти повідомляють, що  гравця Інтера пограбували 7 листопада у проміжку між 20:45 та 21:15. В цей час проходило міланське дербі (1:1), в якому  Відаль вийшов на 67 хвилині.

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Зазначають, що на території вілли Відаля були суперкар Ferrari 448 Spider, чорний позашляховик Mercedes Brabus Amg G700, Volvo XC90 та новий світло-зелений Fiat Panda 4×4.

Спершу злодії хотіли вкрасти Ferrari 448 Spider, але це виявилося не так легко. Тому після невдалих спроб вони відкрили Mercedes та поїхали на ньому. Орієнтовна ціна цього автомобіля – 400 000 євро.

Також зловмисники вкрали у Відаля золото та коштовності

  • Чилієць вже не вперше стає жертвою грабіжників. У 2014 році Відаля пограбували на 60 тисяч євро, а також  винесли коштовності на суму 90 тисяч євро.
  • Журналісти зазначають, що раніше у цій самій вілл мешкав нападник Інтера –  бразилець Адріано Лейте Рібейро. І його пограбували у цьому будинку. У 2008-му у Адріано вкрали тут сейф і особисті речі.