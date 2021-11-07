Мілан – Інтер 1:1

Голи: Де Врей, 17 (авт.) – Чалханоглу, 11 (п)

Нереалізований пенальті: Мартінес, 27 (Інтер)

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Чинний чемпіон Італії Інтер невдало розпочав сезон і поступово намагається виправити турнірне становище. "Чорно-сині" у 12-у турі зустрічалися з Міланом, який тільки один раз втратив очки у сезоні та лідирував у турнірній таблиці.

Гольова "перестрілка" на старті матчу

Підопічні Сімоне Індзагі вдало увійшли в груп, забивши досить швидкий гол. Франк Кессьє у прямому сенсі привіз пенальті у власні ворота. Удар з позначки впевнено реалізував ексгравець Мілана Хакан Чалханоглу.

Відео голу Чалханоглу



Перевага Інтера трималася всього 6 хвилин. "Червоно-чорні" зуміли відігратися після автоголу Де Врея. Захисник гостей пробив головою в боротьбі з Томорі після подачі Тоналі.

Відео автоголу Де Врея



У середині першого тайму "чорно-сині" отримали чергову прекрасну нагоду вийти вперед. Балло-Туре втратив позицію і не встиг за Матео Дарміаном.

Гравець Мілана вирішив зупинити атаку суперника ціною фолу – пенальті. Цього разу удар з позначки вирішив виконати Мартінес. Чіпріан Тетерушану "взяв" одинадцятиметровий.

До завершення першого тайму команди мали ще декілька нагод відзначитися. У Мілана свою нагоду змарнував Леау, коли в Інтера забивати могли Барелла та Мартінес.

У другому таймі команда Сімоне Індзагі продовжила домінувати та мала декілька нагод повернути перевагу. Однак гострі удари Джеко, Мартінеса, Чалханоглу та Відаля не увінчалися успіхом.

Господарі активніше провели завершення матчу й могли вирвати перемогу. На 82 хвилині Ібрагімович потужно пробив у нижній кут зі штрафного, але Ханданович відбив м'яч. На останній основній хвилині Салемакерс дальнім ударом поцілив у стійку.

Після 12-и турів Мілан набрав 32 очки, як і Наполі. Неаполітанський клуб утримує перше місце у турнірній таблиці завдяки додатковим показникам. Інтер має 25 очок – 3-а сходинка.