Хотели украсть Ferrari
Журналисты сообщают, что игрока Интера ограбили 7 ноября в промежутке между 20:45 и 21:15. В это время проходило миланское дерби (1:1), в котором Видаль вышел на 67 минуте.
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Отмечают, что на территории виллы Видаля были суперкар Ferrari 448 Spider, черный внедорожник Mercedes Brabus Amg G700, Volvo XC90 и новый светло-зеленый Fiat Panda 4×4.
Сперва воры хотели украсть Ferrari 448 Spider, но это оказалось не так легко. Поэтому после неудачных попыток они открыли Mercedes и поехали на нем. Ориентировочная цена этого автомобиля - 400 000 евро.
Также злоумышленники украли у Видаля золото и драгоценности.
- Чилиец уже не первый раз становится жертвой грабителей. В 2014 году Видаля ограбили на 60 тысяч евро, а также вынесли драгоценности на сумму в 90 тысяч евро.
- Журналисты отмечают, что ранее в этой самой вилле жил нападающий Интера – бразилец Адриано Лейте Рибейро. И его ограбили в этом доме. В 2008-м у Адриано украли здесь сейф и личные вещи.