Бій Ломаченко – Лопес знову під загрозою: боксери не підписали контракт
Об'єднавчий поєдинок у легкій вазі між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом може не відбутися у зазначені терміни. Боксери досі не підписали контракт на двобій.
Інсайдер Майк Коппінджер (The Athletic) заявив, що наразі передчасно говорити про те, що бій відбудеться 3-го жовтня. Про це повідомляє vRINGe.
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Нещодавно WBC офіційно оголосила, що бій між Ломаченком і Лопесом пройде у вересні 2020 року.
Промоутер Боб Арум (Top Rank) поспішив повідомити, що зустріч боксерів відбудеться 3 жовтня у Лас-Вегасі (США).
Боксери не уклали контракт
Коппінджер інформує, що боксери не підписувати контракт навіть на бій, який був запланований на 30 травня у Нью-Йорку.
Наші джерела кажуть про те, що попри раніше оголошену дату бою між Ломаченком і Лопесом, жоден з бійців досі не отримав контракт на поєдинок. Мовиться не тільки про дату 3 жовтня, але і про попередньо озвучену дату, тобто 30 травня,
– заявив інсайдер.
Втім, він підтвердив, що бій Ломаченко – Лопес має відбутися 3 жовтня і буде показаний на платній платформі (PPV) телеканалу ESPN.
Також, за його інформацією, переговори повинні початися найближчим часом. "Тільки так буде надія на те, що бій дійсно відбудеться 3 жовтня", – резюмував Коппінджер.