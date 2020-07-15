Об'єднавчий поєдинок у легкій вазі між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом може не відбутися у зазначені терміни. Боксери досі не підписали контракт на двобій.

Інсайдер Майк Коппінджер (The Athletic) заявив, що наразі передчасно говорити про те, що бій відбудеться 3-го жовтня. Про це повідомляє vRINGe.

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Нещодавно WBC офіційно оголосила, що бій між Ломаченком і Лопесом пройде у вересні 2020 року.

Промоутер Боб Арум (Top Rank) поспішив повідомити, що зустріч боксерів відбудеться 3 жовтня у Лас-Вегасі (США).

Боксери не уклали контракт

Коппінджер інформує, що боксери не підписувати контракт навіть на бій, який був запланований на 30 травня у Нью-Йорку.

Наші джерела кажуть про те, що попри раніше оголошену дату бою між Ломаченком і Лопесом, жоден з бійців досі не отримав контракт на поєдинок. Мовиться не тільки про дату 3 жовтня, але і про попередньо озвучену дату, тобто 30 травня,

– заявив інсайдер.

Втім, він підтвердив, що бій Ломаченко – Лопес має відбутися 3 жовтня і буде показаний на платній платформі (PPV) телеканалу ESPN.

Також, за його інформацією, переговори повинні початися найближчим часом. "Тільки так буде надія на те, що бій дійсно відбудеться 3 жовтня", – резюмував Коппінджер.

У поєдинку між Ломаченком і Лопесом на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українцю належать титули WBC, WBA і WBO, а Лопесу – титул IBF.