Визначилися найкращі гравці матчу проти Шотландії: талант Шахтаря отримав найгірші бали
22 вересня 2022 , 10:08Читать новость на русском
Джерело:WhoScored
Збірна України поступилася у Глазго Шотландії у Лізі націй. Господарі матчу розбили "синьо-жовтих" з рахунком 3:0.
Хто найкращий серед українців
Статистичні портали WhoScored та SofaScore дали свою оцінку гравцям на полі. Найгіршим серед усіх гравців стартового складу "синьо-жовтих" визнано Михайла Мудрика.
До теми Україна розгромно поступилася Шотландії в матчі Ліги націй
Таланту Шахтарю поставили найнижчу оцінку – 5.7 та 5.9.
За версією WhoScored ще менший рейтинг має лише Роман Яремчук, який вийшов на заміну.
Найкращі оцінки натомість отримав голкіпер Анатолій Трубін – 6.8 від WhoScored та 7.0 від SofaScore.
Гравцем матчу визнано форварда шотландців Ліндона Дайкса, який зробив дубль – 8.7 та 9.0 відповідно.До слова. У вересні на збірну України очікує ще два матчі. На виїзді національна команда зіграє проти Вірменії – 24 вересня. У Кракові українці матимуть шанс реабілітуватися перед вболівальниками та надолужити прогаяне у матчі-відповіді з Шотландією. Ця гра відбудеться 27 вересня.
Трубін більше не допоможе збірній
- Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін після матчу з Шотландією вирушить у розташування молодіжної команди. Це також підтвердив Олександр Петраков під час пресконференції.
- Молодіжна збірна проведе два матчі проти Словаччини у рамках плей-офф кваліфікації на чемпіонат Європи-2023. Ці поєдинки відбудуться 23 та 27 вересня.
- В Олександра Петракова залишиться три голкіпери на ігри з Вірменією та Шотландією вдома – Андрій Лунін, Дмитро Різник та Євген Волинець.