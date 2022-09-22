Кто лучший среди украинцев
Статистические порталы WhoScored и SofaScore дали свою оценку игрокам на поле. Худшим среди всех игроков стартового состава "сине-желтых" признан Михаил Мудрик.
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Талант Шахтеру поставили самую низкую оценку – 5.7 и 5.9.
По версии WhoScored еще меньший рейтинг имеет только вышедший на замену Роман Яремчук.
Лучшие оценки получил голкипер Анатолий Трубин – 6.8 от WhoScored и 7.0 от SofaScore.
Игроком матча признан форвард шотландцев Линдона Дайкса, сделавший дубль – 8.7 и 9.0 соответственно.
Трубин больше не поможет сборной
- Голкипер Шахтера Анатолий Трубин после матча с Шотландией отправится в расположение молодежной команды. Это также подтвердил Александр Петраков на пресс-конференции.
- Молодежная сборная проведет два матча против Словакии в рамках плей-офф квалификации на чемпионат Европы-2023. Эти поединки пройдут 23 и 27 сентября.
- У Александра Петракова останется три голкипера на игры с Арменией и Шотландией дома – Андрей Лунин, Дмитрий Резник и Евгений Волынец.