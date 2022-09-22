Хто найкращий серед українців

Статистичні портали WhoScored та SofaScore дали свою оцінку гравцям на полі. Найгіршим серед усіх гравців стартового складу "синьо-жовтих" визнано Михайла Мудрика.

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Таланту Шахтарю поставили найнижчу оцінку – 5.7 та 5.9.

За версією WhoScored ще менший рейтинг має лише Роман Яремчук, який вийшов на заміну.

Найкращі оцінки натомість отримав голкіпер Анатолій Трубін – 6.8 від WhoScored та 7.0 від SofaScore.

Гравцем матчу визнано форварда шотландців Ліндона Дайкса, який зробив дубль – 8.7 та 9.0 відповідно.

До слова. У вересні на збірну України очікує ще два матчі. На виїзді національна команда зіграє проти Вірменії – 24 вересня. У Кракові українці матимуть шанс реабілітуватися перед вболівальниками та надолужити прогаяне у матчі-відповіді з Шотландією. Ця гра відбудеться 27 вересня.

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