Трубін повертається до молодіжної збірної

Як інформують ЗМІ, після матчу з Шотландією 21 вересня Трубін відправиться у розташування молодіжної збірної України.

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Голкіпер "гірників" спершу перебував у списку викликаних Русланом Ротанем футболістів, проте був переведений в основну команду через травму Георгія Бущана.

Молодіжна збірна проведе два матчі проти Словаччини у рамках плей-офф кваліфікації на чемпіонат Європи-2023. Ці поєдинки відбудуться 23 та 27 вересня.

В Олександра Петракова залишиться три голкіпери на ігри з Вірменією та Шотландією вдома – Андрій Лунін, Дмитро Різник та Євген Волинець.

Нагадаємо, що Волинець не відправився з командою до Шотландії, а залишився у Варшаві. Річ у тім, що у голкіпера Колоса немає британської візи.

Зверніть увагу! Виїзний матч збірної України проти Шотландії розпочнеться в середу, 21 вересня, о 21:45.