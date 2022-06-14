Визначились пари 1-го кваліфікаційного раунду ЛЧ: Зубков і Пластун отримали суперників

У вівторок, 14 червня, відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. За підсумками процедури визначилися 15 пар.

У процедурі взяли участь представники 29-ти Асоціацій УЄФА (з 22-го по 51-ше місця в таблиці коефіцієнтів за винятком Ліхтенштейну) і кулька з квотою переможця попереднього кваліфікаційного раунду, пише 24 канал.

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Результати жеребкування

Пюнік (Вірменія) – ЧФР Клуж (Румунія)﻿

Марібор (Словенія) – Шахтар Солігорськ (Білорусь)

Лудогорець (Болгарія) – ﻿ Сутьєска (Чорногорія)﻿

Дюделанж (Люксембург) – Тірана (Албанія)

Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Угорщина)

Мальме (Швеція) – Переможець попереднього раунду

Балкані (Косово) – Жальгіріс Вільнюс (Литва)﻿

ХІК (Фінляндія) ﻿– РФШ (Латвія)

Буде-Глімт (Норвегія) – Клаксвік (Фарерські острови)

ТНС (Уельс) – Лінфілд (Північна Ірландія)

Шемрок Роверс (Ірландія) – Хіберніанс (Мальта)

Лех (Польща) – Карабах (Азербайджан)

Шкупі (Північна Македонія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

Зрінські (Боснія і Герцеговина) – Шериф (Молдова)

Слован (Словаччина) – Динамо Батумі (Грузія)

Матчі відбудуться 5-6-го та 12-13-го липня 2022-го року. Переможці ігрових пар вийдуть у другий кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, переможені перемістяться у кваліфікацію Ліги конференцій (другий кваліфікаційний раунд) на шлях чемпіонів.

Гравець національної команди Олександр Зубков разом зі своїм Ференварошем протистоятиме казахському Тоболу. Ще один українець Ігор Пластун, який виступає за болгарський Лудогорець, протистоятиме клубу з Чорногорії – Сутьєску.

15 червня УЄФА проведе жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду, у якому візьме участь київське Динамо. А ось донецький Шахтар напряму потрапив у групу ЛЧ.