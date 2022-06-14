В процедуре приняли участие представители 29-ти Ассоциаций УЕФА (с 22-го по 51-е места в таблице коэффициентов за исключением Лихтенштейна) и шарик с квотой победителя предварительного квалификационного раунда, пишет 24 канал.

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Результаты жеребьевки

Пюник (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния)

Марибор (Словения) – Шахтер Солигорск (Беларусь)

Лудогорец (Болгария) – Сутьеска (Черногория)

Дюделанж (Люксембург) – Тирана (Албания)

Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Венгрия)

Мальме (Швеция) – Победитель предварительного раунда.

Балкани (Косово) – Жальгирис Вильнюс (Литва)

ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия)

Буде-Глимт (Норвегия) – Клаксвик (Фарерские острова)

ТНС (Уэльс) – Линфилд (Северная Ирландия)

Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта)

Лех (Польша) – Карабах (Азербайджан)

Шкупи (Северная Македония) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Зринские (Босния и Герцеговина) – Шериф (Молдова)

Слован (Словакия) – Динамо Батуми (Грузия)

Матчи состоятся 5-6-го и 12-13 июля 2022-го года. Победители игровых пар выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся в квалификацию Лиги конференций (второй квалификационный раунд) на путь чемпионов.

Игрок национальной команды Александр Зубков вместе со своим Ференварошем будет противостоять казахскому Тоболу. Еще один украинец Игорь Пластун, выступающий за болгарский Лудогорец, будет противостоять клубу из Черногории – Сутьеску.

К слову. 15 июня УЕФА проведет жеребьевку 2-го квалификационного раунда, в котором примет участие киевское "Динамо". А вот донецкий Шахтер напрямую попал в группу ЛЧ.