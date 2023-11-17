Тотальна домінація: хто став найкращим молодим футболістом 2023 року

Італійське видання визначило переможця премії "Golden Boy-2023". Вибір першого місця був доволі прогнозований.

Ним став чинний найкращий бомбардир Ла Ліги Джуд Беллінгем. 20-річний футболіст мадридського клубу продовжує створювати солідну конкуренцію Ерлінгу Голанду, Кіліану Мбаппе та іншим висхідним зіркам футболу.

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Беллінгем не залишив конкурентам шансів

До складу журі, яке обирало переможця, входили 50 авторитетних журналістів найпрестижніших європейських видань. Завдяки своїм дивовижним виступам англійський півзахисник не мав жодного серйозного конкурента та набрав 97 відсотків голосів.

Зірковий футболіст отримав 485 з 500 загальних балів. Особисто нагороду "Golden Boy" 20-річний футболіст отримає 4 грудня на спеціальній церемонії в Турині.



Беллінгем став найкращим молодим гравцем 2023 року / твітер Golden Boy

Зазначимо, що у 2023 році Джуд Беллінгем виступав за 2 клуби – Боруссію Дортмунд та мадридський Реал. У складі віцечемпіонів Німеччини він став найкращим гравцем сезону-2022/2023 в Бундеслізі.

Після переходу в Іспанію він відкрив у собі ще й бомбардирський талант. У 14 матчах за "вершкових" півзахисник відзначився 13 забитими м'ячами та 3 асистами.

. Наразі англійський півзахисник відновлюється після травми плеча. Він був викликаний у склад національної збірної, проте не встиг відновитися, тому пропустить найближчі матчі "левів".