Им стал действующий лучший бомбардир Ла Лиги Джуд Беллингем. 20-летний футболист мадридского клуба продолжает создавать солидную конкуренцию Эрлингу Голланду, Килиану Мбаппе и другим восходящим звездам футбола.

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Беллингем не оставил конкурентам шансов

В состав жюри, которое выбирали победителя, входили 50 авторитетных журналистов самых престижных европейских изданий. Благодаря своим удивительным выступлениям у английского полузащитника не было ни одного серьезного конкурента и он набрал 97 процентов голосов.

Звездный футболист получил 485 из 500 общих баллов. Лично награду "Golden Boy" 20-летний футболист получит 4 декабря на специальной церемонии в Турине.



Беллингем стал лучшим молодым игроком 2023 года / твиттер Golden Boy

Отметим, что в 2023 году Джуд Беллингем выступал за 2 клуба – Боруссию Дортмунд и мадридский Реал. В составе вице-чемпионов Германии он стал лучшим игроком сезона-2022/2023 в Бундеслиге.

После перехода в Испанию он открыл в себе еще и бомбардирский талант. В 14 матчах за "сливочных" полузащитник отличился 13 забитыми мячами и 3 ассистами.

Справка. В настоящее время английский полузащитник восстанавливается после травмы плеча. Он был вызван в состав национальной сборной, однако не успел восстановиться, поэтому пропустит ближайшие матчи "львов".