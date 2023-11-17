На стадіоні "Polsat Plus Arena" у Гданську перемогу здобули підопічні Сергія Реброва з рахунком 2:0. Голами відзначилися Олександр Піхальонок та Єгор Назарина.

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УАФ опублікувала голи збірної України

Матч відбувся без участі представників ЗМІ та вболівальників. Трансляція поєдинку також не проводилася, тому про події матчу майже нічого не відомо.

На наступний день після проведення зустрічі Українська асоціація футболу поділилася відео з голами в контрольному матчі. Обидва були забиті з меж штрафного майданчика – по одному в кожному з таймів.

Дивіться відео з голами збірної України в матчі проти Лехії

Довідка. Свій наступний матч "синьо-жовті" зіграють 20 листопада проти збірної Італії в останньому турі групового етапу кваліфікаційного раунду до Євро-2024. Перемога гарантує підопічним Реброва вихід на континентальну першість.