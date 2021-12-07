Візьми свої гроші і звали, – Ф'юрі вимагає у Джошуа дозволу на бій з Усиком

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі не відступає від ідеї провести бій з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. Ф'юрі буквально вимагає, щоб Ентоні Джошуа відмовився від реваншу з Усиком.

Ф'юрі закликав Джошуа визначитись

У ЗМІ з'явилася інформація, що Джошуа дійсно може відмовитися від реваншу з Усиком, якщо йому заплатять відступні. Промоутер Едді Хірн поспішив назвати суму – скажені 40 мільйонів доларів.

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Сам Джошуа не відкидає можливості погодитися на відступні й дозволити відбутися бою Усик – Ф'юрі.

Тайсон сказав, що хоче, аби Джошуа відсторонився і дозволив йому "рознести" чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF Усика.

Слова Джошуа про те, що може взяти відступні? Я не висловлюватиму свою думку з цього приводу, тому що він подивиться це інтерв'ю і відмовиться відходити вбік. Я хочу, щоб він відсторонився, після чого я зможу повністю рознести Олександра Усика,

– заявив Ф'юрі.

Розлючений Тайсон закликав Джошуа якнайшвидше визначитися з тим, що він хоче робити.

"Якщо Джошуа це зробить, то зробить якщо ні, то ні. Я скажу тільки одне: розберися з цим, чорт забирай. Візьми свої гроші і звали або ж бийся з цим хлопцем. Вибери одне чи інше", – резюмував чемпіон WBC.

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